Sara Prata celebra 40 anos! Veja as fotos deste dia especial

No passado dia 9 de agosto, Sara Prata fez 40 anos! A atriz celebrou este dia na companhia da família e amigos. Foi através de uma publicação no Instagram que Sara Prata partilhou com quem a segue vários registos deste dia.

Na descrição pode-se ler:

«E chegaram os 40. Só quero celebrar a entrada nesta nova etapa, porque a vida tem sido boa para mim! E já agora…pedir que os próximos 40 passem mais devagar, por favor».

Percorra a galeria que preparamos para si e veja as fotos partilhadas pela atriz.