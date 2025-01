Se não viu as fotografias deste casamento viral, saiba que foi o mais clicado em 2024

Jessica Athayde e Diogo Amaral deram o nó a 30 de novembro de 2024. Este foi o casamento mais clicado durante esse mesmo ano no nosso site.

A atriz deslumbrou com um vestido de noiva muito original, cheio de transparências, brilho e com um grande detalhe costurado: o sol, a lua e as estrela.

Este vestido, cheio de glamour e lindo de morrer, deixou a atriz magnífica neste dia muito especial. Uma inspiração para muitas noivas!

A cerimónia foi marcada por momentos de grande diversão, alegria, amor e cumplicidade.

O casal convidou cerca de 200 pessoas entre família e amigos, mas fez um pedido especial e original: que os convidados fossem vestido de preto ou cores escuras.

Nesta festa de celebração do amor, ainda houve tempo para fazer tatuagens e Eduardo Madeira não escapou.

«I love you more I man U love me», tatuou no peito.

O momento foi registado por vários convidados, nomeadamente, pela influenciadora digital, Madalena Abecasis.