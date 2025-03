«Sem palavras para ti»: Onze meses depois de ser mãe, esta atriz arrasa no Brasil

Flores e biquínis: Margarida Corceiro em vídeo viral com uma atriz bem conhecida

Ângela Costa, a atriz de 24 anos que participou na novela da TVI 'Bem Me Quer', está no Brasil e os seus posts nas redes sociais não deixam ninguém indiferente. Este fim de semana, a jovem mãe partilhou uma fotografia em biquíni reduzido que rapidamente gerou uma onda de elogios por parte dos seus seguidores.

A atriz é mãe de Martim, de 4 anos, e da pequena Alice, de apenas 11 meses, mas a sua forma física impressionou os fãs. "Sem palavras para ti 💘" e "Como é que esta mulher teve dois filhos?! 😍❤️ Mulherão!" foram alguns dos comentários que se multiplicaram na sua publicação.

A atriz separou-se no início do ano do pai dos seus dois filhos, o músico Miguel Coimbra, de 33 anos, membro da banda DAMA. Apesar da nova fase pessoal, a atriz parece estar a aproveitar ao máximo esta temporada no Brasil, mostrando-se confiante e radiante nas redes sociais.

A fotografia tornou-se rapidamente viral, com muitos a elogiar não só a sua beleza, mas também a força e atitude da atriz, que continua a inspirar os seus seguidores. Veja a partilha completa, aqui:

