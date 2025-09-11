Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

  • Joana Sequeira
  • Há 1h e 38min
Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI - TVI
Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Rita Pereira marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

Rita Pereira será a vilã em "Terra Forte", a nova aposta da ficção da TVI. "Está a ser grande desafio. É uma novela cheia de coisas a acontecer. Tenho vontade deste desafio, desta personagem. Queremos que o público chore, vibre com esta maria de Fátima”, revela a atriz. 

 

 

Filha de Adelaide, antiga empregada dos Terra Forte. Tendo uma origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que só alimentou o seu complexo de inferioridade e inveja em relação a Flor. Para contornar isso, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria a seu bel-prazer. Após a morte de Flor, é adotada por eles e assume o controle da empresa de pesca da família. Mas agora que a “irmã” aparece, será que a posição que conseguiu conquistar está em risco?

"Terra Forte" já está em andamento. Escrita por Maria João Costa, autora de grandes sucessos da estação como “Ouro Verde” e Cacau, esta nova produção tem vindo a ganhar forma com as primeiras gravações a decorrerem em Florianópolis, no Brasil. A estreia está prevista para o último trimestre de 2025, e tudo indica que será um dos grandes acontecimentos televisivos do final do ano.

Com um elenco de luxo, "Terra Forte" reúne Benedita PereiraRita PereiraJoão Catarré e José Fidalgo, entre outros nomes fortes da televisão portuguesa. Vários atores já se encontram no Brasil, onde decorrem as filmagens iniciais desta trama que promete cruzar destinos e culturas entre Portugal e a América do Sul, numa história repleta de emoção, reviravoltas e cenários de cortar a respiração.

Após as gravações realizadas no Brasil, agora é a vez dos Açores receberem alguns dos elementos do elenco de "Terra Forte".

Entre os dias 27 de julho e 1 de agosto, os atores estiveram a gravar cenas em diversos pontos da Ilha das Flores, com destaque para a Fajã Grande (Lajes das Flores) e Santa Cruz das Flores.

A Ilha das Flores será o local onde vivem os personagens Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré), marcando o início da novela que promete conquistar os telespectadores com suas paisagens deslumbrantes e a narrativa envolvente.

A TVI volta assim a reforçar a sua aposta na ficção nacional, com histórias envolventes e elencos de peso, que prometem conquistar o público e manter a fasquia elevada nas produções televisivas portuguesas. "Terra Forte" chega com força e está pronta para deixar a sua marca.

