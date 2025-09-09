Sofia Aparício: a elegância e a força de uma vida em imagens

Ao longo de várias décadas, Sofia Aparício tem conquistado o público português pela sua beleza intemporal, talento e determinação. Da moda à televisão, do cinema ao teatro, a atriz soube reinventar-se e afirmar-se como uma das figuras mais queridas do panorama artístico nacional.

Nesta galeria reunimos alguns dos momentos mais marcantes da sua vida e carreira — desde os primeiros passos como modelo até às participações em projetos televisivos de sucesso, passando por fases pessoais que a tornaram ainda mais próxima dos portugueses.

Um percurso feito de força, autenticidade e inspiração, que agora pode recordar em imagens.