Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:46
Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo» - TVI
Sofia Arruda faz balanço de agosto com desabafo emocionante: «Fui colo duplo quase sempre».

Sofia Arruda partilhou no Instagram um carrossel de fotografias que resume o mês de agosto e aproveitou para deixar um desabafo sincero sobre a intensidade das últimas semanas. Entre gravações, projetos novos, momentos de família e amizade, a atriz revelou ter vivido dias cheios de emoções.

«Agosto foi intenso. Em todos os sentidos. Fui colo duplo quase sempre. Dei colo e precisei de colo. Foi emocionante. Teve muita amizade, família, partilha e companheirismo. Teve caos e teve ordem e tranquilidade (pouca), escreveu.

«Teve muitas horas de gravações de uma série super fixe que espero que consigam ver ainda este ano! Teve horas intermináveis de conversa boa. Teve muito amor. Teve ideias criativas e teve projetos novos. Teve desafios profissionais e pessoas. Mas acho que se tivesse de escolher uma palavra para descrever o meu mês de agosto era: colo!», continuou.

A atriz terminou a publicação com uma pergunta aos seguidores: «E vocês, como é que descreviam o vosso mês só com uma palavra? Estou curiosa».

