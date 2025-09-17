Sofia Arruda exibe corpo de sonho: «O maridão ficou orgulhoso»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:01
Sofia Arruda exibe corpo de sonho: «O maridão ficou orgulhoso» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sofia Arruda aproveitou uns dias de descanso em Vilamoura e decidiu mostrar um lado mais descontraído e sensual nas redes sociais. Num registo publicado no Instagram, a atriz surge em biquíni junto à piscina, exibindo um visual radiante.

O que mais surpreendeu os fãs foi a explicação divertida que Sofia deixou na legenda: «O maridão ficou orgulhoso da sua fotografia artística com feixes de luz e sombras suaves etc e tal 😆 não acreditei até ver a foto, mas acho que sim senhor, sem edição nenhuma e sem qualquer formação, ele saiu-se muito bem. Concordam ou sou só eu armada em mãe da criança que acha que tudo o que o filho faz é lindo?», escreveu no post.

Mas não ficou por aqui. A atriz confessou ainda que o local escolhido foi o Seven Spa, no Hilton Vilamoura, onde desfrutou de uma massagem de casal.

A publicação gerou muitos elogios por parte dos seguidores, que destacaram não só a boa forma da atriz, mas também a cumplicidade do casal e a forma descontraída como Sofia partilha momentos especiais da vida pessoal.

Veja as imagens na galeria que preparámos para si.

Sabia que...

Sofia Arruda, atriz de 36 anos, surpreendeu ao revelar que o nome pelo qual é conhecida do público não corresponde ao seu nome completo de registo. Na verdade, a atriz chama-se Soraia Sofia Arruda, algo que muitos desconheciam.

A revelação foi feita em 2024, durante uma entrevista na Rádio Renascença, na rubrica T3, conduzida por Filipa Galrão e Daniel Leitão. Entre risos, a atriz contou que nunca se apresentou pelo primeiro nome, justamente porque não se identifica com a junção dos dois: «Nada contra, só não gosto da conjugação porque acho que não faz sentido», confessou.

Sofia explicou ainda que a escolha do nome não partiu dos pais, mas sim de uma tia que decidiu intervir nesse momento especial. «A culpa é da minha tia. Ela chama-se Adriana, a filha chama-se Ingrid e, de repente, resolveu que queria escolher o meu nome», contou, divertida.

Durante a conversa, a atriz recordou também o início da sua carreira, marcada pelo enorme sucesso da série juvenil Super Pai, transmitida no início dos anos 2000. Na altura, o reconhecimento trouxe-lhe não só fama, mas também apelidos na escola, onde chegou a ser chamada de “Super Filha”. «Para ser pior do que isso, só se me chamassem pelo primeiro nome», brincou.

Atualmente, Sofia Arruda mantém-se como uma das atrizes mais acarinhadas da ficção nacional, mas continua firme na decisão: prefere ser apenas Sofia e deixar o “Soraia” de lado.

Mais Fotos

Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...»

Hoje

O dispositivo que transforma qualquer parede numa tela de cinema (está com desconto)

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje

Entre risos e cumplicidade: o jantar especial de Fernanda Serrano que encantou os fãs

A Protegida
Ontem

O aspirador da Amazon que rivaliza com um Dyson e custa uma fração do preço

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Clarice querem fazer mal a Aruna?

A Protegida
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
2

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
3

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
5

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem

A Protegida
Hoje

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Hoje

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN