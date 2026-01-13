Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo
Cabo Verde é um arquipélago composto por dez ilhas de origem vulcânica e afirma-se como um destino que alia paisagens naturais de cortar a respiração, uma forte identidade cultural e a hospitalidade calorosa de um povo que os portugueses sentem como irmão. Neste território, onde o português é a língua oficial, o dia a dia vive-se em crioulo, um idioma rico e expressivo que reflete a alma cabo-verdiana e encontra na música uma das suas maiores formas de expressão.

Apesar de toda a diversidade cultural, são as praias que continuam a ser o principal cartão-de-visita junto dos turistas, existindo uma vasta oferta de pacotes através de agências de viagens. A Ilha do Sal é uma das mais procuradas, graças às suas praias de areia branca e águas cristalinas. Com extensos areais, este é também um ponto de eleição para os amantes de desportos aquáticos, como o windsurf e o kitesurf. Com programas de uma semana, que incluem voos diretos e estadia em regime de tudo incluído a partir dos 700 euros, Cabo Verde assume-se como um destino paradisíaco e acessível para muitos portugueses.

O destino onde até os pés de chumbo acabam a dançar

Cabo Verde vai muito além do sol e do mar. É a terra que viu nascer nomes incontornáveis da música, como Cesária Évora, Bana ou Tito Paris, cujas sonoridades traduzem uma fusão única entre raízes africanas e influências portuguesas. Estilos como a morna, a coladeira ou o funaná fazem parte da vivência cultural e garantem momentos de festa e dança que dificilmente deixam alguém indiferente.

A gastronomia é outro dos grandes atrativos. A cachupa, prato emblemático da culinária cabo-verdiana, faz lembrar o rancho português, mas com o milho como ingrediente principal. O peixe fresco, presente em receitas como o caldo de peixe, e as sobremesas típicas completam a experiência à mesa, muitas vezes acompanhadas por um copo de pontche, bebida tradicional feita com rum local, lima e cravinho.

Água a 28 graus

Quando se fala em águas quentes, Cabo Verde é um verdadeiro paraíso. A temperatura do mar pode atingir os 28 graus nos meses de setembro e outubro e raramente desce abaixo dos 24 graus ao longo do ano. Estes dois meses são também os mais chuvosos, embora as temperaturas do ar se mantenham sempre agradáveis, entre os 24 e os 30 graus. De novembro a julho, o clima torna-se mais seco e quente, ideal para férias de praia.

Um destino a quatro horas de voo direto

A  TAP e a EasyJet voam diretamente para a Ilha do Sal, facilitando o acesso a este arquipélago africano a partir de Portugal.

Viajar até Cabo Verde é, acima de tudo, uma experiência sensorial completa e uma oportunidade de descobrir um povo que recebe quem chega de braços abertos.

