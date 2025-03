Sumo detox? Estes são os 5 ingredientes da receita de Cristina Ferreira

É fã de sumos detox ou está simplesmente curioso para experimentar? Então continue a ler este artigo, porque temos a solução perfeita para si!

Só precisa de 5 ingredientes e apenas 5 minutos do seu dia, se tanto! Foi Cristina Ferreira quem revelou esta receita, ideal para ajudar na desintoxicação do organismo. O sumo verde detox é a estrela do artigo de hoje!

E as estrelas secundárias? Espinafres, aipo, maçã verde, pepino e ananás. Estes são os 5 ingredientes essenciais para preparar esta bebida saudável. Depois, basta juntar tudo na liquidificadora e voilà! O seu sumo detox está pronto!

