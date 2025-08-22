Tecnologia de topo a preço reduzido: a alternativa ao Dyson que surpreende

Este artigo pode conter links afiliados*

A escova modeladora AirGlam da Cecotec tornou-se uma das alternativas mais procuradas ao Dyson Airwrap, reunindo tecnologia avançada e preço acessível: 131€, com avaliação média de 4,3 estrelas na Amazon e mais de 200 compras no último mês. Compacta e leve, inclui 14 acessórios que permitem secar, alisar, ondular, dar volume e criar caracóis, tudo com recurso à tecnologia Coanda, que protege o cabelo do excesso de calor. O motor digital de 110.000 rotações por minuto garante potência e rapidez, enquanto o controlo inteligente de temperatura e o revestimento cerâmico com queratina asseguram fios mais saudáveis, brilhantes e alinhados. Já os utilizadores confirmam a eficácia: “Muito robusto!” e “Dá para fazer tudo”, lê-se nas avaliações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.