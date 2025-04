Tem 72 anos, mas parece ter 50. A atriz que mostra que a beleza não tem idade

É atriz, mãe de um cantor famoso e uma inspitação para mulheres... e homens. Sabe quem é

Helena Isabel, a atriz de 73 anos, começou a sua carreira no pequeno ecrã em 1969, sendo que o seu primeiro projeto na TVI foi Todo o Tempo do Mundo, em 1999. De recordar que a atriz entrou na Companhia de Teatro Alegre, no Teatro Variedades, em Lisboa, aos 17 anos.

Recorde-se que a atriz interpretou Graça na novela “Quero é Viver”, Manuela em “Queridos Papás” e “Nancy em Para Sempre”.

Depois disso integrou o elenco de várias novelas e séries de sucesso da nossa estação, como Sonhos Traídos (2002), Ana e os 7 (2003-2004), Morangos com Açúcar (2003-2005), Mundo Meu (2005-2006), Ilha dos Amores (2007), Fascínios (2007-2008), Flor do Mar (2008-2009), Sedução (2010-2011), Louco Amor (2012-2013), Jardins Proibidos (2014-2015), A Impostora (2016-2017), Valor da Vida (2018-2019), Amar Depois de Amar (2019) e, mais recentemente, Para Sempre (2021-2022), Quero é Viver (2022-2023), Queridos Papás (2023-2024).

Atualmente dá vida a Zulmira em «A Fazenda».

Zulmira é a proprietária do “Palanca Lodge”, um lodge turístico na província de Huila, Angola. Nascida em Lisboa, numa família de classe média. Ainda em criança, partiu com a família para Luanda onde o seu pai era funcionário bancário. A família retornou a Portugal na altura da independência. Zulmira casou em Portugal, teve um filho e dois netos. Nunca esqueceu África. Quando enviuvou, há vinte e cinco anos, cumpriu o sonho de voltar a Angola e abriu um lodge turístico perto de uma reserva natural, na província de Huila. Mais tarde um dos netos, Joel, juntou-se-lhe e hoje ajuda-a no lodge. Também adotou Ary, um menino europeu de uma instituição social, criando-o como seu próprio neto. Zulmira é uma mulher independente, enérgica e apaixonada por África. Trata os hóspedes como família, mas esconde o seu amor por doces, apesar de ser diabética. A sua principal motivação é proporcionar um futuro seguro para os netos, mas enfrenta problemas de saúde que esconde deles para não deixar o lodge.

Recorde-se que a artista é uma inspiração para muitas mulheres e homens, mostrando que a beleza não tem idade e que nunca é tarde para cuidarmos de nós próprios.

Além da sua carreira de sucesso e influência nas redes sociais, Helena Isabel também é conhecida por ser mãe do cantor AGIR, fruto do seu relacionamento com Paulo de Carvalho. A sua trajetória é um exemplo vivo de que a beleza e a influência não conhecem idade, cativando admiradores de todas as gerações com sua elegância e vitalidade.

A atriz mantém uma presença regular nas redes sociais, onde partilha não só os seus looks, mas também momentos especiais do dia a dia.