Terá sido este o look mais extravagante da Gala TVI? Achamos que sim

Foi no passado dia 20 de fevereiro que a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu a 22 de fevereiro, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril. A celebração reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho.

A passadeira vermelha brilhou com glamour, irreverência e muito estilo. Um dos looks que mais se destacou foi o do ator Cláudio de Castro. O jovem de 25 anos, que interpreta Duarte em «A Fazenda», fez furor ao escolher um visual arrojado e sofisticado para a grande noite da TVI.

O designer Yannick Santos Morais foi o responsável pelo look impactante do ator. Cláudio de Castro fez questão de agradecer o trabalho do estilista com uma mensagem especial: «A minha profunda gratidão ao @yannick.santosmorais por me permitires carregar esta verdadeira obra de arte vestida no corpo. O teu talento, delicadeza e mestria transformam tecido em poesia».

O visual, que deixou todos impressionados, consistia num blazer comprido, aberto nas costas, com folhos nas mangas, decote profundo e uma cinta a tapar a barriga.

O que achou do look? Impressionante? Veja todos os detalhes na galeria que preparámos para si.

Veja também: