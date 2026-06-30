Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Sammy e Flor percebem que a sua história de amor chegou ao fim?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima vai desempenhar um papel fundamental no rapto de Luna

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima tenta resistir, mas cede a um momento escaldante com Caio

Terra Forte
Ontem

Confissão de partir o coração em «Terra Forte»: Sammy admite que nunca foi verdadeiramente feliz

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Kadu dá uma grande lição a Babi e deixa-a sem palavras

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

A Madrasta
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Cajó foge quando Filipe sugere contactar a polícia

A Madrasta
Ontem

A Madrasta - Laura sugere a Francisca: «Ainda podemos tentar o truque da gravidez»

A Madrasta
Ontem

A Madrasta - Diana desiste? «A única solução é ir-me embora»

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Ricardo espanca Leo e deixa-o estendido

A Madrasta
Ontem

Mais Vistos

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
1

Nuno Markl lamenta morte de conhecido ator em acidente de mota

qui, 6 ago
2

É agora ou nunca! Ainda vai a tempo de encomendar os seus óculos para o Eclipse

Ontem
3

Os novos herdeiros de Armando, o regresso de Luna e um pai rejeitado. Os 4 momentos que vão abalar a temporada final de Terra Forte

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

Terra Forte
ter, 4 ago
5

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Amor Seguro: Já estreou a nova novela da TVI. Um formato inovador com episódios curtos e emoções fortes

Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima tenta resistir, mas cede a um momento escaldante com Caio

Terra Forte
Ontem

A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

A Madrasta
Ontem

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
FORA DO ECRÃ

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

Ontem

São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem

Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã