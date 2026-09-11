«Terra Forte»: Sammy encontra pista decisiva para localizar Dudu e Rosinha

Dani admite cumplicidade

Dani (Camy Ribau) acaba por confessar a Sammy (José Fidalgo) que sabia dos planos de Dudu (Tomás Taborda) para fugir com Rosinha (Francisca Salgado). A jovem tenta justificar-se, afirmando que teria feito o mesmo se estivesse no lugar do irmão e soubesse que lhe restava pouco tempo de vida.

Sammy não aceita a explicação e sai muito irritado com a filha. Já a sós com Dani, Maria de Fátima (Rita Pereira) questiona-a sobre se estava prestes a contar a Sammy que Carmen é, na verdade, a própria Maria de Fátima — uma revelação que Dani continua a esconder. Esta tensão surge depois de Dani reconhecer a mãe por trás do disfarce de Carmen.

Telefones deixados para trás

Sammy partilha com Álvaro (José Wallenstein) que Dani foi cúmplice no plano de fuga, mas nem ela consegue contactar Dudu ou Rosinha. Susette (Inês Faria) confirma então que os dois jovens deixaram os telemóveis em casa, deixando todos ainda mais frustrados e sem uma forma direta de os localizar.

Entretanto, Flor (Benedita Pereira), Rosa Maria (Custódia Gallego) e António (João Catarré) chegam à mansão para ajudar nas buscas. Quando Susette revela que Rosinha também deixou o computador em casa, Flor e Rosa Maria percebem de imediato que podem ter ali uma oportunidade. As duas já tinham ido buscar o computador da jovem, na esperança de encontrarem, através da conta bancária ou do e-mail, algum sinal sobre o destino da fuga.

A pista de Buenos Aires

A esperança depressa é travada: o computador de Rosinha está bloqueado por palavras-passe. Porém, Magui (Matilde Serrasqueiro) aparece com Rosa Maria e leva o computador de Dudu, garantindo que conhece a palavra-passe dele.

No computador, Magui encontra no ChatGPT de Dudu uma referência à intenção de viajar para Buenos Aires. A descoberta deixa toda a família em choque, mas transforma-se depressa numa pista decisiva: Sammy acredita que a melhor forma de encontrar o filho e Rosinha é viajar para a capital argentina.

A escolha de Buenos Aires reforça o desejo de Dudu de viver uma última aventura com Rosinha, numa altura em que sente a esperança de sobrevivência a desaparecer.

Uma viagem urgente

Sammy propõe a António que viaje com ele, mas o chef hesita, alegando o trabalho no Caluma. Flor reage de imediato e acusa-o de estar, na realidade, a deixar-se dominar por Débora (Elisa Volpatto).

Sem disposição para esperar, Flor insiste que a viagem tem de acontecer ainda nesse dia, com ou sem António. Magui sugere ainda recorrer ao amigo hacker de Dani para verificar se Dudu fez alguma marcação numa escola de tango em Buenos Aires, uma forma de confirmar o rasto dos fugitivos. António acaba por aceitar falar com Débora para poder acompanhá-los, sob o olhar reprovador de Flor.

Enquanto Dani tenta contactar Dudu pelas redes sociais, na esperança de que ele veja as mensagens, a família mobiliza-se para uma busca internacional. Com a saúde de Dudu fragilizada, cada minuto pode ser determinante para trazer os dois jovens de volta em segurança.