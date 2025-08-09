Tiago Teotónio Pereira, Liliana Filipa e Madalena Abecassis: o lugar que conquista os famosos e fica em Portugal

O verão chegou, e com ele chegam as imagens irresistíveis das férias dos famosos. Este ano, há um destino que está a conquistar muita gente e, curiosamente, várias caras conhecidas escolheram exatamente o mesmo cenário para descansar. Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio, Liliana Filipa e Madalena Abecassis com a família rumaram todos ao sul, para aproveitar dias de sol, mar e tempo em família, sem sair de Portugal.

O local que está a reunir tantas celebridades? O Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, um luxuoso hotel de cinco estrelas em Albufeira, conhecido pelas suas águas cristalinas, as vistas de cortar a respiração e o acesso direto à Praia de Santa Eulália, em Albufeira. Um refúgio que combina conforto, privacidade e um ambiente descontraído, perfeito para quem procura desligar-se da rotina.

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio aproveitaram para uma escapadinha em família com as filhas, Camila, de 3 anos, e Júlia, de 1, partilhando nas redes sociais imagens dignas de postal: mergulhos na piscina, brincadeiras na areia e pores do sol de tons alaranjados. O casal mostrou que, por vezes, não é preciso sair do país para viver um verdadeiro cenário de paraíso.

Também Liliana Filipa e Daniel Gregório, acompanhados pelos filhos Ariel e Santi, escolheram o resort como destino de verão. Entre mergulhos, passeios na praia e momentos de descontração à beira da piscina, a influenciadora partilhou registos que fizeram sonhar os seguidores com férias de mar azul e céu limpo.

Já Madalena Abecassis, que também escolheu o mesmo Hotel para as suas férias, aproveitou para partilhar instantes divertidos com o marido, Nuno Sebastião, e os quatro filhos: Francisca, de 18 anos, José, de 9, Júlia, de 6, e João Diogo, de 4. As fotografias mostram um ambiente familiar, cheio de gargalhadas, mergulhos looks de verão e aquele espírito de verão que se vive de forma intensa no Algarve.

O Grande Real Santa Eulália é conhecido não só pela sua localização privilegiada, mas também pela versatilidade: dispõe de quartos, suítes e vilas familiares totalmente equipadas, ideais tanto para escapadinhas românticas como para férias em família. As piscinas com vista para o mar, os chapéus de palha, os cocktails frescos e a proximidade da areia dourada fazem parte do pacote irresistível.

Com palmeiras ao vento, um mar de tons turquesa e aquele cheirinho a verão que só o Algarve sabe oferecer, este espaço prova que continua a ser um dos sítios mais procurados por quem quer descansar e brindar os seguidores com imagens de fazer inveja.

Ao que parece, este verão o lema é claro: se é bom, partilha-se. E com tantas estrelas no mesmo cenário, não há dúvidas de que a Praia de Santa Eulália é o novo ponto de encontro das férias de sonho.