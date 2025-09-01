A Fazenda

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

Margarida Corceiro deslumbra no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O Festival Internacional de Cinema de Veneza, que decorreu esta terça-feira, 27 de agosto, contou com a presença de inúmeros nomes do cinema e da moda mundial — e Margarida Corceiro não passou despercebida.

A atriz portuguesa brilhou no evento com um look elegante da conceituada marca Giorgio Armani, mostrando-se ao lado de várias figuras internacionais. Mas o pormenor em destaque vai para os brincos de diamantes, da marca Aariya Diamonds.

Com um visual sofisticado e atitude confiante, Margarida Corceiro reforçou a sua crescente projeção além-fronteiras e provou que sabe marcar presença nos mais prestigiados eventos do mundo do entretenimento.

Margarida Corceiro, de apenas 22 anos, continua a dar passos gigantes na sua carreira e acaba de alcançar mais um marco impressionante: é capa da edição portuguesa da Forbes Under 30. A jovem atriz partilhou a novidade nas redes sociais, visivelmente emocionada com o reconhecimento: “Capa Forbes Under 30 ✨ Fazer parte da lista Forbes Under 30 é surreal. Um reconhecimento que me inspira a continuar a crescer, a criar e a sonhar ainda mais alto — como atriz e profissional. Obrigada a todos os que têm caminhado comigo 🤍 Entrevista completa já disponível nas bancas!”

Com um percurso em ascensão na ficção da TVI, onde se destacou em projetos como "Quero é Viver" e "Morangos com Açúcar", Margarida soma agora mais uma distinção que confirma o seu talento e influência. Ser incluída na prestigiada lista Forbes Under 30, que distingue jovens com menos de 30 anos que estão a marcar a diferença nas suas áreas, é uma validação do trabalho que tem desenvolvido como atriz, figura pública e empreendedora.

Os fãs reagiram com entusiasmo à notícia, enchendo a caixa de comentários de mensagens de orgulho e carinho. “Meu Deus que lindo!! Estou muito orgulhosa de ti, mereces tudo, parabéns 💗”, escreveu uma seguidora. “Tenho muito orgulho em ti, querida Magui”, comentou outra. Houve ainda quem resumisse o sentimento geral com palavras fortes: “A MAIOR!” e “Não é só beleza, é talento, trabalho e presença. Mereces cada página e mais! Parabéns, Magui.”

Atualmente, pode ver a atriz, em «A Fazenda», a interpretar Eva: a filha mais nova de Leonor e Miguel Borges Lacerda. A sua infância foi marcada pelo casamento conflituoso dos pais e pela solidão, encontrando um refúgio em livros e filmes. Passava longas temporadas na quinta dos avós em Santarém. Eva tinha dez anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa com as duas filhas mais novas e a mais velha ficou com o pai. Na adolescência, enfrentou dificuldades financeiras e começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas, além de apoiar a mãe emocionalmente. Eva formou-se em Veterinária como estudante-trabalhadora, mas está insatisfeita com o emprego atual, longe da sua paixão pelo trabalho de campo. No início da história, Eva encontra-se num impasse, sem dinheiro para pagar os tratamentos psiquiátricos da mãe. A vida de Eva sofre uma reviravolta, inesperada, quando recebe em herança uma grande fazenda agropecuária em Angola. Porém, a herança é disputada por um jovem angolano (Talu), com quem terá um relacionamento amoroso, marcado por grandes desafios.

Aos 22 anos, Margarida Corceiro afirma-se como uma das vozes mais relevantes da nova geração, combinando juventude, ambição e uma presença que não passa despercebida. A capa da Forbes é mais do que um símbolo de sucesso — é um prenúncio de tudo o que ainda está por vir.

