Todos querem as sandálias de Rita Pereira. E descobrimos onde se vendem

Rita Pereira, 43 anos, voltou a partilhar momentos especiais das suas férias em família em Pedrógão Grande, um destino que, como a própria revelou, já faz parte da tradição anual. «Voltámos onde fomos felizes, sim ☺️ Pedrógão Grande passou a ser visita anual de férias em família 🤎», escreveu a atriz numa publicação no Instagram.

Num registo muito feliz, Rita descreveu dias de descanso e partilha em família: «São sempre dias tão bons, com tudo o que adoro, boa comida, gargalhadas com amigos e família, o campo, o rio, a lagoa, a barragem, a manta de retalhos no chão, o picnic, os cães, as noites quentes, os passeios pela montanha, todas as memórias positivas que quero que os meus filhos guardem.»

A atriz fez questão de agradecer aos anfitriões destes dias de verão no centro do país: «Obrigada aos tios/padrinhos por serem os melhores anfitriões 🤎 Bernardo Gonçalves e Tiago Careto.» Um agradecimento que mostra a forte ligação entre Rita, os amigos e a família.

Mas nem só de palavras se fizeram estas férias, também as imagens partilhadas nos stories deram muito que falar. Num momento divertido, Rita revela um momento de improviso: usou um alguidar como bóia para a filha Lowê, de 9 meses, no rio. Um momento simples e divertido, que provou que a criatividade também faz parte da bagagem de férias. Outro dos momentos mais ternurentos foi a partilha de duas fotografias lado a lado, com a legenda “os mesmos três”. Numa delas, de 2024, Rita surge grávida, com o filho Lonô ao colo. Na outra, de 2025, recria exatamente a mesma pose e o mesmo cenário, mas desta vez com os dois filhos nos braços. Um registo emocionante que não deixou ninguém indiferente.

Mas foi um pormenor muito discreto que saltou à vista dos seguidores. Muitos fãs da atriz aproveitaram ainda para perguntar de onde eram as sandálias azuis usadas pela atriz nas fotografias. Perante a curiosidade, Rita Pereira respondeu diretamente nos comentários, e revelou que o calçado é da marca Parfois.

