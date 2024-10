«Tony»: as primeiras imagens da minissérie

Com estreia marcada ainda para este ano, a TVI e a Prime Video revelam agora as primeiras imagens da minissérie “Tony”.

A minissérie biográfica, composta por quatro episódios, retrata o percurso de Tony Carreira, e promete revelar pormenores sobre a vida do músico, bem como dar a conhecer o trajeto do artista.

A minissérie vai retratar a vida do artista desde a infância no Armadouro, onde lidou com a fome e a pobreza, os anos de imigração em França, o início da carreira e a luta pelo sucesso até se tornar um dos maiores cantores românticos portugueses. Tony vai ser interpretado por três atores diferentes, de acordo com a idade e momento da vida.