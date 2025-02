Três das mais populares estrelas da TVI vieram de azul. Veja os looks incríveis

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração, que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã. A gala do 32º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Matilde Reymão, a protagonista de «A Protegida», Margarida Corceiro, a protagonista de «A Fazenda», e Kelly Bailey, atriz do elenco de «A Fazenda», são três das caras mais acarinhadas pelos portugueses e grandes destaques no mundo da ficção nacional e marcaram presença na gala dos 32 anos da TVI.

As três atrizes surpreenderam ao escolherem a cor azul para desfilar na passadeira vermelha. Apesar de apresentarem estilos distintos, seja no formato, decote ou material dos vestidos, todas arrasaram e brilharam ao posar na tão famosa passadeira vermelha.

Percorra a galeria e veja as fotos das atrizes!