Tudo que sabemos sobre Talu, de «A Fazenda»?

Evandro Gomes é um ator português, de 26 anos, nascido em Beja.

O ator de 26 anos, dá vida a Talu em «A Fazenda», onde faz par amoroso com Margarida Corceiro, na pele de Eva. Com uma carreira em ascensão, destacou-se inicialmente em produções como a novela A Impostora e o filme A Canção de Lisboa.

Sabia que...

Evandro Gomes esteve a dias de assinar um contrato profissional de futebol, mas o pior aconteceu

O ator pisou os relvados e esteve prestes a tornar-se jogador profissional de futebol. Mas, uma lesão muito grave atirou para fora de campo e teve de deixar este sonho de lado.

O ator recordou um momento que marcou a sua vida pessoal e profissional para sempre: «Estive a uma semana de assinar o meu primeiro contrato profissional, mas rasguei o tendão de Aquiles, que é provavelmente das piores lesões. Caiu-me tudo!».

Sem rodeios, o ator revelou que sempre sonhou com o mundo da representação e o facto de não poder jogar futebol acelerou o processo: «É um sonho. Às vezes, nem parece real», começou por dizer.

«Eu dizia: "Um dia, quando acabar a minha carreira de futebol, eu quero ser ator», confessou,

Evandro Gomes é o nome do irmão de Jéssica Silva, que já jogou no Sport Lisboa e Benfica e, agora, está a dar cartas no Gotham FC, nos Estados Unidos da América e é também jogadora da Seleção Nacional.

De recordar que Evandro dá vida a Talu em «A Fazenda»: Tem uma aura de mistério que o torna muito atraente. É filho de Lukenia Nascimento e nunca conheceu o seu pai. Cresceu numa aldeia da província de Huila, num ambiente onde as oportunidades escasseavam. Desde cedo, Talu sempre demonstrou que tinha objectivos definidos e capacidade de superar os obstáculos. Para isso, ele teve a ajuda de Gaspar, um empresário português radicado em Angola com quem a sua mãe tinha um relacionamento amoroso. Gaspar, que não tinha filhos, tomou Talu sob a sua protecção. Pagou-lhe os estudos de engenharia em Lisboa e, quando Talu regressou a Angola, deu-lhe emprego na sua fazenda agropecuária. Talu era um trabalhador empenhado e depressa se tornou no seu homem de confiança. Durante a faculdade, Talu namorou com Nadir, filha do sócio de Gaspar, que, como ele, estudava em Lisboa. Os dois acabaram por se separar e hoje são amigos, embora Nadir continue a gostar secretamente dele. O fim do namoro foi um golpe para Lukenia, que ambicionava casar o filho com uma herdeira rica. No início da história, ele conhece Eva, uma jovem portuguesa e os dois têm vivências muito diferentes e personalidades que colidem, mas ficam atraídos um pelo outro. No entanto, eles descobrem que estão em lados opostos da barricada, na disputa de uma herança que divide as suas famílias.