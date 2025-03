Tudo sobre a festa de aniversário de Rita Pereira: «Adorei a minha festa»

O beijo apaixonado de Rita Pereira e Guillaume Lalung que deixou a internet ao rubro

Foi no passado dia 13 de março que Rita Pereira celebrou 43 anos. Para assinalar a data, a atriz viajou até Cabo Verde, mais precisamente à Ilha do Sal, onde comemorou o aniversário ao lado do companheiro, Guillaume Lalung.

O casal desfrutou de dias de sol, descontração e romance. Já de regresso a Portugal, chegou a vez de celebrar com os amigos. A festa teve lugar no Lust in Rio, em Lisboa, e contou com a presença de várias figuras públicas, como Marta Melro, Luís Borges e Raquel Strada, entre outros.

A noite foi marcada por muita animação, sorrisos e momentos especiais. Entre as várias partilhas feitas pela atriz, dois registos destacaram-se: um beijo apaixonado entre Rita Pereira e Guillaume Lalung, mostrando que o casal está mais cúmplice do que nunca e o bolo de aniversário da atriz!

O bolo surpreendeu todos os presentes! Fugindo aos tradicionais bolos de aniversário, Rita Pereira optou por uma original pirâmide de pães de queijo! No topo, destacavam-se as velas e duas velas com fogo de artifício, que tornaram o momento ainda mais especial.

Apesar de não ser uma escolha comum para festas de aniversário, os convidados pareceram adorar! A própria atriz revelou: "Único bolo da minha vida que acabou". Veja aqui o bolo original que fez sucesso:

A atriz partilhou várias fotos e vídeos da festa. A acompanhar o registo pode-se ler:

«Se há coisa que amo fazer é celebrar a vida com música, dança, shots, gargalhadas, liberdade e as pessoas que me fazem feliz ao longo do ano 🤎

Adorei a minha festa!!! Obrigada a todos que me fizeram criar memórias lindas e obrigada @joaninhaareis por seres sempre a melhor anfitriã 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 @lustinrio.oficial @envylisboa

PS- Sim, o meu bolo é uma torre de pão de queijo».

Percorra a galeria e veja as fotos.

