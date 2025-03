Tudo sobre a noite de Fernanda Serrano com duas pessoas muito especiais

Já viu como está crescida a filha de Fernanda Serrano? «Lindíssima»

Foi no passado dia 14 de março que Fernanda Serrano recorreu à sua conta de Instagram para partilhar vários registos fotográficos ao lado de duas pessoas muito especiais: as suas filhas mais velhas, Laura e Maria Luísa.

Nas imagens, é evidente a cumplicidade e amizade entre mãe e filhas, que decidiram celebrar juntas o início do fim de semana. As três desfrutaram de um jantar no SEEN.

Na descrição, pode ler-se: «Quando já saímos as três juntas assim…! Friday night… bom fim-de-semana a todos!».

Os seguidores não hesitaram em comentar, deixando mensagens como: «Muito giras e a comida tem um excelente aspecto Beijinho », «Maravilhoso o programa beijinhos», «Estão umas lindas mulheres!».

Veja a partilha, aqui:

De recordar que Fernanda Serrano, a atriz de 51 anos, é mãe de quatro filhos: Santiago, de 20 anos, o mais velho; Laura, de 17 anos; Maria Luísa, de 15 anos; e Caetana, de 9 anos, a mais nova. Todos os filhos são fruto da ex-relação da atriz com Pedro Miguel Ramos.

