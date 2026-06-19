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Amor à Prova

ÚItimos episódios em «Amor à Prova»: Sara cria um plano para travar Amália após novo escândalo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 50min
ÚItimos episódios em «Amor à Prova»: Sara cria um plano para travar Amália após novo escândalo - TVI
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Em «Amor à Prova», o churrasco está a decorrer e todos recordam Domingos (João Lagarto) com carinho.

Sara (Joana de Verona) comenta com Vítor (Diogo Infante) e Simone (Susana Arrais) como David está arrasado com tudo o que Amália (Ana Guiomar) tem feito. Vítor tem vergonha do comportamento da filha e nem sabe se a deve convidar para o casamento. Simone vê um direto de Amália e todos a rodeiam. Cris fica indignado com o que ouve e quer ir falar com Amália. Vítor aconselha-o a ter calma. Sara diz ter uma ideia.

Recorde-se que Sara sabe alguns segredos sobre Amália: 

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