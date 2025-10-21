Último episódio «A Fazenda»: Duarte é preso

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) está prestes a ter alta. Júlia vai ter com ele a perguntar-lhe se valeu a pena estragar a sua vida, ficando em choque por Duarte se limitar a dizer que a culpa foi dela por nunca o ter confrontado por a ter violado. Júlia (Kelly Bailey) despede-se dele a dizer que o futuro lhe reserva ficar preso e sozinho a meter drogas. Duarte olha-a furioso.
Duarte é levado para o carro da polícia a culpar rancoroso Alba e Miro por tudo o que lhe aconteceu. Alba (São José Correia) e Miro (Pedro Hossi) choram pesarosos.
Recorde-se que Duarte violou Júlia uma vez e tentou uma segunda vez: