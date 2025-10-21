A Fazenda

Último episódio «A Fazenda»: Lili fica a viver com Júlia, Ary e com o bebé

  Hoje às 00:26
Último episódio «A Fazenda»: Lili fica a viver com Júlia, Ary e com o bebé - TVI
Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) pede desculpa a Júlia (Kelly Bailey) por não ter acreditado nela. Lili (Laís da Veiga) interrompe-os a perguntar se vai ter um irmão, reprovando que eles compliquem tanto tudo. Daniela entra, ficando de imediato furiosa ao ver ali Júlia. Esta decide não entrar em confronto, saindo.

Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) chegam a dizer reprovadores a Daniela (Soraia Tavares) já saberem que ela ficou com metade da fazenda chantageando Lukenia (Rita Cruz). Weza e Januário acusam Daniela de ser igual a Lukenia, indo ficar sem nada, com Gaspar (Nuno Lopes) também a não querer que ela continue na escola. Daniela vira-se para Ary, mas este também lhe vira costas, deixando-a sozinha.

Júlia olha constrangida para Lili a dizer poder ficar com ela se ela quiser. Ary aproxima-se a dizer a Júlia que já não vai casar-se com Daniela, dizendo não querer fugir mais a ser apaixonado por ela desde o primeiro dia que a viu, propondo ficarem juntos com Lili e o filho que vão ter. Júlia sorri emocionada, beijando Ary, que corresponde.

De recordar que, no começo da novela, Júlia achava que Lili era sua filha:

