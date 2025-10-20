Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Em «A Fazenda», vemos Miguel (Diogo Infante) na festa a circular discretamente entre as pessoas. Gaspar (Nuno Lopes), olha embevecido para , Eva (Margarida Corceiro), ficando surpreso por Zulmira (Helena Isabel) lhe dizer que já tinha percebido que ela é sua filha.

Manuel (Ângelo Torres) chega alarmado com Nadir (Sharam Diniz) a dizer que afinal Lukenia (Rita Cruz) continua por Angola.

Vemos Lukenia a apontar a sua arma a Eva e a disparar. Miguel mete-se à frente, salvando Eva. Gaspar agarra Lukenia, que o olha com ódio. Miguel pede desculpa a Eva, morrendo de seguida. Eva olha-o desolada.

Recorde-se que, nos últimos episódios, Miguel fez tudo por Eva: