Último episódio «Amor à Prova»: Alice, Tomás, Vera e Cris lutam em tribunal por Nico

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa), Alice (Mafalda Marafusta), Tomás (João Jesus) e Vera (Helena Caldeira) fazem os seus depoimentos. Cris diz que não sabia da existência do filho e só descobriu quando Alice o procurou. Alice explica que foi Afonso quem geriu todo o processo de adoção e que Tomás a drogou.

Tomás diz que foi agredido por Cris e Alice agrediu a irmã, além de se automedicar e ter um acidente. Vera confirma que encontrou o medicamento nas coisas de Alice, mas nunca a viu tomar nada e reforça que Cris não sabia da existência do filho.

Recorde o momento em que Tomás soube que o processo de adoção entrou em tribunal: