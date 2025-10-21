Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

Chegou ao fim «A Fazenda», a novela que o acompanhou durante vários meses.
Na hora da despedida, os seus atores preferidos não conseguiram conter a emoção. Entre lágrimas, sorrisos e abraços, todos eles disseram adeus a este projeto que marcou a ficção portuguesa.
Como acabou «A Fazenda»?
A festa a comemorar o regresso de Gaspar (Nuno Lopes) já está a decorrer. Ivandro (Vitor Hugo) comunica ir voltar para a Brasil para junto do seu pai, elogiando todos por o terem acolhido tão bem em Angola. Januário (Hoji Fortuna) diz a Weza (Cláudia Semedo) que não a merece, havendo coisas que ela ainda não sabe sobre ele. Weza corta a dizer ao marido que sabe todos os segredos dele. Gustavo (Nuno Pardal) percebe o ar incomodado de Mafalda (Inês Aguiar), que admite que não consegue negar mais gostar de outra pessoa. Gustavo vai-se embora fulo. Talu (Evandro Gomes) admite a Eva (Margarida Corceiro) ter tido interferência naquela separação por Mafalda merecer ficar com quem gosta e não ficar separada por um equívoco. Eva fica pensativa e pede a Ary (Isaac Alfaiate) para falarem.
Ary fica em choque por Eva lhe revelar não ter sido Júlia (Kelly Bailey) a trocar os testes mas sim Andreia (Soraia Sousa), dizendo não aceitar a ideia de ele ir casar-se com Daniela (Soraia Tavares) quando gosta é de Júlia. Daniela vem ter com Ary, que disfarça o abalo que aquela novidade lhe trouxe.
Vemos Miguel (Diogo Infante) na festa a circular discretamente entre as pessoas. Gaspar (Nuno Lopes) olha embevecido para Eva, ficando surpreso por Zulmira (Helena Isabel) lhe dizer que já tinha percebido que ela é sua filha. Manuel (Ângelo Torres) chega alarmado com Nadir (Sharam Diniz) a dizer que afinal Lukenia (Rita Cruz) continua por Angola. Vemos Lukenia a apontar a sua arma a Eva e a disparar. Miguel mete-se à frente, salvando Eva. Gaspar agarra Lukenia, que o olha com ódio. Miguel pede desculpa a Eva, morrendo de seguida. Eva olha-o desolada.
Velório de Miguel a decorrer. Manuel questiona por que Miguel apareceu de repente em Angola, acabando por salvar Eva da morte. Leonor (Dalila Carmo) e Júlia chegam, com Leonor a ignorar Alba (São José Correia) a chamá-la. Leonor e as filhas abraçam-se em sofrimento com a morte de Miguel.
Gaspar vem visitar Lukenia à cela, dizendo-lhe ser inútil ela continuar a tentar que Talu a perdoe. Lukenia acusa Gaspar de ter sido o causador de tudo por ter querido deserdar Talu. Gaspar somente lhe diz que todo o dinheiro que lhe roubou vai ser inútil para ela na prisão. Lukenia olha-o com ódio.
Eva diz a Leonor e às irmãs continuar sem perceber por que Miguel lhe pediu desculpa antes de morrer. Leonor pede a Eva para falarem. Eduardo pede desculpa a Mafalda por ter acusado Gustavo de a tentar matar. Eduardo diz a Mafalda ter deixado Sofia (Marta Melro) por causa dela. Mafalda sorri e beija Eduardo, que corresponde.
Eva olha atónita para Leonor a revelar-lhe que escondeu de toda a gente que ela é filha de Gaspar com o receio que tinha de Miguel lhe tirar as filhas, sendo por isso que ele lhe pediu desculpa por ter alinhado no plano de Lukenia. Leonor pede desculpa também à filha por lhe ter escondido o seu verdadeiro pai, sorrindo grata por Eva perceber as suas motivações. Eva e Gaspar abraçam-se felizes, unidos finalmente como pai e filha.
Duarte (Cláudio De Castro) está prestes a ter alta. Júlia vai ter com ele a perguntar-lhe se valeu a pena estragar a sua vida, ficando em choque por Duarte se limitar a dizer que a culpa foi dela por nunca o ter confrontado por a ter violado. Júlia despede-se dele a dizer que o futuro lhe reserva ficar preso e sozinho a meter drogas. Duarte olha-a furioso.
Duarte é levado para o carro da polícia a culpar rancoroso Alba e Miro por tudo o que lhe aconteceu. Alba e Miro (Pedro Hossi) choram pesarosos. Becas (Rita Loureiro) diz a Gustavo que escusa de negar que a tentou matar na noite em que Mafalda foi mordida pela cobra por que o assassino que ele contratou lhe contou toda a verdade. Becas diz a Gustavo que Lukenia também esteve nessa noite do lodge para tentar matar Eva, mas desistiu quando viu Mafalda caída no chão. Becas nega a Gustavo querer vingar-se dele por já lhe chegar vê-lo sem Mafalda e desempregado. Joel (João Jesus) avisa Gustavo para se afastar de Becas. Esta diz a Joel ter a certeza que ele vai encontrar outra mulher que goste. Joel continua no entanto a pensar em Eva.
Ary pede desculpa a Júlia por não ter acreditado nela. Lili (Laís da Veiga) interrompe-os a perguntar se vai ter um irmão, reprovando que eles compliquem tanto tudo. Daniela entra, ficando de imediato furiosa ao ver ali Júlia. Esta decide não entrar em confronto, saindo. Weza e Januário chegam a dizer reprovadores a Daniela já saberem que ela ficou com metade da fazenda chantageando Lukenia. Weza e Januário acusam Daniela de ser igual a Lukenia, indo ficar sem nada, com Gaspar também a não querer que ela continue na escola. Daniela vira-se para Ary, mas este também lhe vira costas, deixando-a sozinha. Júlia olha constrangida para Lili a dizer poder ficar com ela se ela quiser. Ary aproxima-se a dizer a Júlia que já não vai casar-se com Daniela, dizendo não querer fugir mais a ser apaixonado por ela desde o primeiro dia que a viu, propondo ficarem juntos com Lili e o filho que vão ter. Júlia sorri emocionada, beijando Ary, que corresponde
Januário vem visitar Lukenia à cela, dizendo que foi por ela não se importar com a família que nunca teriam futuro juntos. Lukenia riposta que ele não deveria defender tanto os seus depois do que Daniela fez, revelando que ela a chantageou para ficar com metade da fazenda por ter descoberto que a gravidez de Zuri (Madalena Aragão) era falsa, acusando a filha dele de ser capaz de tudo por poder. Januário esboça ar chocado.
Eva e Talu passeiam nas luxuriantes paisagens angolanas, mais unidos e apaixonados que nunca.
Fausto e Carlinhos (Simão Fumega) estão a trabalhar. Gustavo conta a Esmeralda (Julie Sergeant) as novidades, dizendo que Eva vai ficar a viver em Angola com Leonor e Gaspar, e que este acabou por só ficar com a fazenda por Lukenia ter posto a salvo tudo o que lhe roubou. Gustavo conta também que Joel está a preparar-se para ficar com Nadir, demonstrando só pensar em dinheiro. Gustavo finaliza dizendo que Mafalda ficou com Eduardo. Svetlana (Sónia Balacó) chega, beijando Gustavo, que é agora seu namorado. Esmeralda esboça ar desolado a sentir-se sozinha.
Guarda traz o almoço a Lukenia, que lhe dá a mão a seduzi-lo, já a pensar num plano de fuga.
Debaixo do sol causticante, Gaspar, Januário, Ary e trabalhadores carregam sacas com rações para os animais, que estão a ficar sem que comer. Talu e Eva chegam e vão ajudá-los.
Joel já está a trabalhar na sociedade de advogados sob o olhar orgulhoso de Becas. Nadir, que nunca deixou de gostar de Joel, chega para ir ter com ele.
Gaspar olha embevecido para Eva, que finalmente está livre e bem com Talu. Gaspar fala apreensivo com Januário de cada vez terem menos comida para o gado por causa da seca. Começa subitamente a chover torrencialmente, todos sorriem felizes e aliviados. Leonor vem ter com Gaspar, abraçando-o enquanto confirma que as três filhas encontraram a felicidade por terem conseguido ficar com quem amam, Eva com Talu, Júlia com Ary, e Mafalda com Eduardo. Gaspar e Leonor afastam-se a cavalo, juntos e apaixonados para todo o sempre.