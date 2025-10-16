Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) chega a dizer a Alba (São José Correia) que ainda bem que ela o chamou por já estar a precisar de mais dinheiro. Alba somente lhe diz séria terem de falar
Talu (Evandro Gomes) aguarda ansioso com Mafalda (Inês Aguiar) que Duarte apareça. Mafalda pede-lhe que tenha calma por estar muita coisa em jogo ali, tal como a libertação de Gustavo (Nuno Pardal). Mafalda fica atónita por Talu lhe revelar que Eduardo (Diogo Amaral) nunca a traiu, tendo sido isso sim raptado por Svetlana (Sónia Balacó).
Duarte olha tenso para Alba a dizer-lhe que ele lhe contou quando estava sob o efeito de drogas que tentou matar Eva pondo a cobra no quarto dela e de Mafalda, além de ter admitido que se preparava para violar Júlia (Kelly Bailey) outra vez. Alba diz a Duarte que tem de se entregar, mas Duarte empurra-a e sai disparado. Ouve-se um tiro.
Talu e Mafalda ouvem toda a conversa de Alba com Duarte sobre ele ter confessado todos os crimes de ter violado Júlia e ter posto a cobra no quarto para matar Eva. Ary (Isaac Alfaiate) aproxima-se. Todos entram alarmados no quarto ao ouvirem um estrondo.
Alba surge disparada com Talu, Ary e Mafalda atrás dela por causa do tiro que ouviu. Polícias e Barroso surgem com Duarte, que foi alvejado, acabando por desmaiar.