Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) está em convalescença no posto a ser tratado por Nadir (Sharam Diniz). Alba (São José Correia).vem visitá-lo, com Duarte a criticá-la de imediato por lhe ter montado uma armadilha para o apanhar.

Alba assume que errou com ele por sempre o ter protegido de sofrer as consequências dos seus actos. Duarte vacila, mas logo vira a cara à mãe.

Alba sai arrasada do posto médico, onde estão dois guardas a vigiar Duarte. Miro (Pedro Hossi) chega para ver Duarte. Alba nega querer ir com ele, dizendo que encerrou a sua história com o filho.

De recordar que Alba aparou, sempre, todos os golpes do filho: