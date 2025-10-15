Últimos episódios A Fazenda: Mafalda já sabe quem a tentou matar com a cobra. E, não é quem espera

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) fala com Miguel (Diogo Infante) ao telefone, pedindo-lhe que a mantenha a par do desaparecimento de Joel (João Jesus). Alba (São José Correia) estaca gelada por Mafalda lhe dizer saber que ela está a encobrir o rasto de Duarte (Cláudio de Castro), tendo ouvido toda a conversa de ter sido ele quem pôs a cobra no quarto que quase a matou. Alba fica em choque por Duarte confessar que foi ele quem meteu a cobra no quarto de Eva (Margarida Corceiro) e Mafalda para matar a primeira.
Alba suplica a Mafalda que perceba que Duarte tem problemas e por isso cometeu todos aqueles crimes. Mafalda exige-lhe dura que atraia Duarte até ao lodge, dizendo que ele tem de pagar por ter violado Júlia, ter dado cabo da vida de Eva e de quase ter morrido por causa dele. Alba, sem argumentos, acaba por ligar para Duarte.
Recorde-se que, até ao momento, o suspeito era Gustavo: