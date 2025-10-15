A Fazenda

Últimos episódios «A Fazenda»: Reencontro explosivo entre Eva e Talu termina aos beijos

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) diz a Leonor (Dalila Carmo) que infelizmente duvida que Alex (Rodrigo Tomás) não tente novamente contactar Júlia (Kelly Bailey) por eles serem afinal muito parecidos. Talu (Evandro Gomes) chega para falar com Eva (Margarida Corceiro). Miguel diz-lhe rude para ele deixar Eva em paz, recriminando-o por se ter casado e agora estar ali. Talu diz-lhe que há muita coisa que ele não sabe. Eva surge, trocando um olhar intenso com Talu.

Eva questiona magoada Talu por que veio atrás dela para Lisboa quando acabou de casar com Zuri (Madalena Aragão). Estaca atónita por Talu revelar que somente se casou com Zuri forçado por Lukenia (Rita Cruz) para a salvar de ser presa Talu diz a Eva que infelizmente Lukenia lhe mentiu e não conseguiu reaver o vídeo que prova a sua inocência.

Talu assente a Eva ir contar a verdade a Zuri de somente ter casado com ela forçado por Lukenia. Talu diz a Eva que, no entanto, ela está livre de todas as acusações por Ivandro ter confissões gravadas de Lukenia de ela a ter tramado com Duarte. Talu e Eva não resistem mais ao que sentem e beijam-se apaixonados.

