Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice descobre que Amália se envolveu com Tomás e agride-a

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) vai ter com David (Diogo Amaral) para conversarem sobre tudo o que tem acontecido e tudo o que têm descoberto. Alice diz que Luz ficou desconfiada de que Amália não estivesse em casa de Tomás só para a ajudar com Nico (Salvador Biernat). David conta algumas coisas macabras que descobriu sobre ela e confirma que Amália (Ana Guiomar) e Tomás (João Jesus) estão juntos, pois vi-os na cama. Alice encontra-se com Amália, mas esta diz que não conseguiu trazer Nico. Alice olha para ela desconfiada e pergunta-lhe se por acaso não está a querer ocupar o seu lugar na vida do seu filho.

Alice acusa Amália de ter perdido o bebé por ter ido para os copos com as amigas. Amália faz-se de vítima e diz que é nojento Alice estar a usar isso agora. Alice revela que sabe que Amália foi para a cama com Tomás e acha que lhe quer roubar o lugar na vida de Nico. Alice bate em Amália e um rapaz filma. Amália oferece dinheiro ao rapaz, pelo vídeo. Tomás fica furioso por Alice e David saberem que ele e Amália se envolveram. Amália acha que pode ser benéfico estarem juntos. Tomás diz que o aborto dela os pode prejudicar. Amália mostra o vídeo de Alice a bater-lhe e como prova que está desequilibrada. Amália aconselha Tomás a mimar Nico e a trazer Vera para o seu lado.

Recorde-se que Amália e Tomás têm estado muito cúmplices: