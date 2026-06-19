Últimos episódios «Amor à Prova»: Fique a par das emoções finais da sua novela

Em «Amor à Prova», Vítor e Simone chegam a casa, consternados. Vítor diz que tinha planeado ir jantar ao restaurante onde tiverem o primeiro encontro, mas com a morte de Domingos deixou de fazer sentido, no entanto percebeu que a vida é para ser vivida e não quer adiar mais. Vítor pede Simone em casamento e ela aceita.

André limpa o pátio com gestos mecânicos, como que entorpecido pela dor. Ana aparece e diz que sente muito o que aconteceu. André desaba a chorar e Ana abraça-o.

Alice vai ter com Cris e diz-lhe que já sabe o que aconteceu. Cris diz que a morte deixou-o num estado de dormência, como se mais nada importasse. Alice diz que falou com Vera, mas ela preferiu ficar do lado de Tomás. Cris conta que também esteve com Vera, mas Alice prefere não saber. Alice dá-lhe apoio, mas não cede ao impulso de o beijar.

Amália tenta convencer Tomás de que tem mais possibilidades de conseguir a guarda de Nico, se assumir um relacionamento com ela. David aparece e diz ter boas notícias, não sabe é se são boas para toda a gente. Amália fica em pânico ao ver Afonso. Tomás pergunta a David onde o encontrou e David pergunta a Amália se quer ser ela a contar.

Vera conta a João como foi a conversa dela com Alice e como teve pena dela, mas não lhe podia entregar as suas armas. Vera critica os comportamentos exagerados de João e aconselha-o a fazer terapia. João atende uma chamada de David, que o informa que Afonso apareceu.

Tomás repreende Amália por ter escondido Afonso e lhe ter mentido. Amália diz que fez isso para o proteger, pois Afonso é imprevisível e podia prejudicá-lo em tribunal. Tomás tem vontade de expulsar Amália, mas ela convence-o de que precisa dela. Tomás acha que Amália está ali, porque não tem para onde ir.

David reconforta Sara pela morte de Domingos. Sara diz que Domingos era como um pai para ela e apesar de ser enfermeira, não consegue lidar bem com a morte. David diz que é isso que a torna tão boa enfermeira: ser sensível. David conta que Amália escondeu Afonso, para dificultar provar que ele cometeu uma fraude no processo de adoção.

Afonso está catatónico e nem sequer reconhece Tomás. Vera chega e Tomás acha que ela quer falar com Afonso, mas diz-lhe que não é o melhor momento. Vera diz que quer ajudar Tomás a cuidar do pai e continuar a ser a cuidadora dele. Tomás fica surpreendido.

Alice dá os parabéns ao pai e Simone pelo noivado. Vítor pergunta a Alice se falou com Cris e como eles estão. Alice diz que estão desfeitos e que dá muita pena vê-los assim, mas isso não os empurrou para os braços um do outro.

O cortejo fúnebre de Domingos está a decorrer. Cris faz um discurso sobre o pai e todos se emocionam. São quer fazer um churrasco lá em casa, pois era essa a vontade de Domingos. São pede a Nelson para ir ter com Luz a Roma e ser feliz. Depois pede a Vera para escolher bem quem quer ajudar na luta por Nico.

Amália diz a Nico que conseguiu convencer Tomás a deixar Alice vir visitá-lo, mas quando foi ter com ela, Alice bateu-lhe e mostra-lhe o vídeo em que Alice lhe bate. Nico fica muito confuso. Depois Amália revela que Vera é perigosa e já esteve presa. Amália diz que as únicas pessoas boas e que se preocupam com ele, são ela e Tomás.

O churrasco está a decorrer e todos recordam Domingos com carinho. Sara comenta com Vítor e Simone como David está arrasado com tudo o que Amália tem feito. Vítor tem vergonha do comportamento da filha e nem sabe se a deve convidar para o casamento. Simone vê um direto de Amália e todos a rodeiam. Cris fica indignado com o que ouve e quer ir falar com Amália. Vítor aconselha-o a ter calma. Sara diz ter uma ideia.

Recorde alguns momentos que têm acontecido esta semana: