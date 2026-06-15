Últimos episódios «Amor à Prova»: Luz e Nelson vão para Itália juntos e apaixonados

Em «Amor à prova», Luz (Alexandra Lencastre) convocou uma reunião com Vítor (Diogo Infante) e Simone (Susana Arrais), para os informar que aceitou a proposta de Diniz, para trabalhar em Itália. Luz explica que vai a título pessoal e que abdica do seu cargo na Futura. Vítor fica muito surpreendido. Luz diz que em breve Simone estará formada e poderá ser parceira de Vítor ali. Luz diz ainda que não vai sozinha. Nelson (Fernando Rodrigues) diz a Sara (Joana de Verona) que vai viver para Itália com Luz e pede-lhe para ficar responsável pela venda da oficina. Sara está incrédula com a reviravolta na vida do pai e pergunta-lhe se tem a certeza de que é aquilo que quer fazer. Nelson diz gosta da forma como Luz o faz sentir e a oficina já não lhe dá prazer. Vítor vem à oficina e Nelson acha que é por causa da viagem para Itália. Vítor diz que não tem nada a dizer sobre isso, mas avisa Nelson para tratar bem de Luz. Nelson fica ainda com mais certeza de que Luz é especial. Domingos fica surpreendido por Nelson ir mesmo para Itália. Vítor pergunta a Domingos se podem falar.
Nelson informa os funcionários que vai viajar para Roma e que Sara vai ficar encarregue de vender a oficina. Todos assumem que ela vai ser a nova chefe, mas Nelson elege Gomes para ficar no seu lugar. Gomes recusa e Melanie sugere que seja Bruno, pois acredita nas capacidades dele. Nelson lá aceita e todos festejam.
Recorde-se que Luz e Nelson tornaram-se muito cúmplices: