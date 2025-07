«Um gosto era pôr-lhe a vista em cima»: Pessoa especial deixa mensagem em público a Ana Guiomar

Momento único: Ana Guiomar assistiu ao concerto de Kendrick Lamar no Estádio do Restelo, em Lisboa, acompanhada por alguém muito especial.

A atriz Ana Guiomar marcou presença no tão aguardado concerto de Kendrick Lamar, que decorreu no Estádio do Restelo, em Lisboa, e não passou despercebida. A artista portuguesa partilhou uma fotografia no Instagram, onde surge com muito estilo, acompanhada de uma legenda simples mas carregada de atitude: «Foi um gosto #Kendrik. 💫»

A ida ao espetáculo teve um sabor ainda mais especial, já que Ana Guiomar contou com a companhia do irmão, Gonçalo Pereira, numa noite de música e cumplicidade familiar.

O concerto contou com a presença de milhares de fãs para ver Kendrick Lamar Duckworth, rapper norte-americano considerado por muitos como um dos melhores rappers de todos os tempos. A atuação foi um dos momentos altos do verão musical em Portugal e atraiu diversas figuras públicas.

Na publicação de Ana Guiomar, os comentários dos seguidores não se fizeram esperar. E um deles em especial da sua amiga Cláudia Semedo: «Um gosto era pôr-lhe a vista em cima».

Entre elogios à beleza da atriz e mensagens bem-humoradas, destacam-se frases como: «Um gosto era pôr-lhe a vista em cima 😂❤️», «Lindíssima», «Lindona ❤️», e ainda «A Ana Guiomar é linda demais que adoro essa menina beijinhos grandes para ti e tudo de bom pela vida fora ❤️❤️❤️❤️❤️❤️». Outro seguidor acrescentou: «Olá amiga linda estás muito bonita beijinhos ❤️».

Conheça aqui melhor a vida da atriz numa entrevista emotiva com Cristina Ferreira:

Com a sua habitual boa disposição e presença marcante, Ana Guiomar voltou a conquistar o carinho dos fãs, mostrando que sabe aproveitar os grandes momentos — sempre com pinta.

