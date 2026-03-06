«Um projeto novo a caminho»: Matilde Reymão tem novo projeto profissional e já mostrou imagens dos bastidores

Aos 26 anos, a atriz Matilde Reymão atravessa um dos momentos mais felizes da sua vida. Entre novos desafios na carreira e uma fase pessoal igualmente especial, a jovem intérprete mostra-se entusiasmada com tudo aquilo que o futuro lhe reserva.

Atualmente, Matilde Reymão dá vida à personagem Mariana na novela “A Protegida”, papel que tem conquistado o público e reforçado a sua presença no panorama da ficção nacional. No entanto, a atriz já está a preparar-se para abraçar um novo desafio profissional, sinal de que a sua carreira continua em clara ascensão.

Nas redes sociais, Matilde Reymão partilhou recentemente alguns registos dos bastidores do novo projeto, onde surge ao lado de vários colegas de elenco, entre eles a atriz Inês Herédia. As imagens revelam momentos descontraídos e divertidos durante um dia de gravações, deixando no ar a curiosidade sobre a nova personagem que em breve irá interpretar.

A acompanhar um carrossel de fotografias, a atriz escreveu na legenda: «Um projeto novo a caminho, e registos de um dia de 🎥 muito funnnnn ✨ lyalll».

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações e mensagens carinhosas por parte de fãs e colegas do meio artístico. Entre os comentários destacaram-se vários elogios, como: «Eu amooo demais essa mulher»; «Amo tudo», escreveu Inês Herédia;

«Dá-lheeeeee 🔥», comentou José Condessa; «Mtoo lindaaaa»;

«Linda», entre muitos outros.

Para além do sucesso profissional, Matilde Reymão vive também um momento muito feliz na vida pessoal, uma vez que está noiva do surfista Nick Von Rupp. O casal tem partilhado vários momentos especiais e a atriz mostra-se otimista em relação ao futuro.

Entre novos projetos na televisão e uma relação estável, Matilde Reymão espera agora que este seja um ano marcado por ainda mais sucesso e, sobretudo, por muita felicidade. Tudo indica que a atriz portuguesa continuará a dar que falar nos próximos tempos.

Reveja aqui um momento inesquecível para a atriz ao lado de Dalila Carmo.