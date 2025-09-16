Um smartwatch elegante, completo e a preço acessível

Este artigo pode conter links afiliados*

Este smartwatch combina design moderno com funcionalidades avançadas, incluindo 137 modos de treino, monitorização da frequência cardíaca e do sono, e resistência à água IP68. O ecrã tátil amplo facilita a leitura de mensagens e notificações, enquanto o controlo de música e o obturador remoto tornam o dia-a-dia mais prático. Com bateria duradoura e compatibilidade com Android e iOS, é ideal tanto para a prática desportiva como para tarefas diárias, oferecendo todas as ferramentas essenciais num único dispositivo a um preço surpreendentemente acessível.

