Uma máquina prática que remove ácaros e devolve vida aos tecidos

A Bissell SpotClean Proheat é uma máquina de limpeza prática e compacta, desenvolvida para chegar onde outros equipamentos não chegam, eliminando manchas, pelos de animais e ácaros de sofás, tapetes, colchões e estofos do carro. Com design leve, reservatórios fáceis de manusear e escova de 8 cm, permite uma limpeza profunda em minutos sem esforço adicional. Ideal para famílias com animais de companhia ou para quem procura mais higiene no dia a dia, devolve frescura e renovação aos tecidos, tornando a casa mais saudável e confortável.

