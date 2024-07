Veja as 8 fotografias mais sensuais de Luís Garcia, o David de «Cacau»!

Luís Garcia, de 31 anos, dá vida a David em «Cacau». A sua personagem é um jovem, bonito e elegante, David é um recém-médico a cumprir os primeiros seis anos de internato. Não se resignando com o salário baixo que lhe pagam, acumula um trabalho alternativo, no mínimo, polémico.

No entanto, foi em "Morangos com Açúcar" que tornou-se conhecido do público ao vestir a pele de Bryan Silva, na nona temporada.



Desde esse momento, o ator continuou a trabalhar no mundo da representação.

