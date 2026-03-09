Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí «Amor à Prova»: Alice e Cris beijam-se

  • TVI Novelas
  • 9 mar, 10:15
Vem aí «Amor à Prova»: Alice e Cris beijam-se - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta)  caminha pelo parque e fica surpresa ao ver Cris (José Condessa no baloiço. Ele explica que veio até ali porque precisava de um lugar cheio de boas memórias. Cris pergunta a Alice se já contou a verdade a Nico (Salvador Biernat), mas ela admite que não conseguiu, pois Tomás boicotou o plano.

Tomada pela frustração, Alice desaba, confessando que já não reconhece Tomás. Cris tenta acalmá-la, promete resolver tudo e beija-a. O beijo entre eles é intenso, como se o mundo à volta deixasse de existir. No entanto, Alice retrai-se, lembrando que não podem ceder aos sentimentos: ela é casada e Cris está prestes a casar-se.

Cris, por sua vez, afirma que é exatamente por isso que não podem ignorar o que sentem. Ambos percebem que estão apaixonados, mas Alice acredita que não tem o direito de virar a vida de Nico do avesso.

Amor à Prova

A segunda temporada de «Amor à Prova» começa com um acontecimento dramático

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Amor à Prova»: Nelson perde a fé enquanto espera por notícias de Sara

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Amor à Prova»: Cris perde o controlo após acidente de Sara

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- «O Nico vai ter de lidar com muita coisa dura na vida, ser adotado é só uma delas»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Nico ouve o que não deve: «Qual é o problema do avô?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Alice tem conversa séria com Nico: «Todas as famílias são diferentes»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

Ontem
1

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
3

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Ontem
4

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

qua, 11 mar
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

21 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Ontem

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

A Protegida
qua, 11 mar

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

qua, 11 mar

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Amor à Prova
qua, 11 mar

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
qua, 11 mar
FORA DO ECRÃ

Foi uma das maiores estrelas de «Morangos com Açúcar», tornou-se hospedeira e voltou à representação

Cacau
Ontem

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Ontem

«Foi dizer “sim” à alegria» : Aurea surpreende fãs com anúncio especial

Ontem

«Fizemos tudo por ti»: Ator e modelo famoso despede-se do seu melhor amigo

Ontem

«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

Amor à Prova
Ontem

Cara bem famosa fica furiosa com críticas e atira: «Vão lavar a loiça»

Ontem
Mais Fora do Ecrã