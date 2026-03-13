Vem aí «Amor à Prova»: Cris perde o controlo após acidente de Sara

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) mostra-se revoltado e considera profundamente injusto que Sara (Joana de Verona) tenha sofrido um acidente precisamente naquele momento. São percebe que ele está a esconder algo e insiste para que lhe conte toda a verdade. Suspeitando que possa ter havido uma discussão, questiona-o diretamente se o conflito aconteceu por causa de Alice (Mafalda Marafusta) querer revelar a verdade a Nico (Salvador Biernat). A pergunta deixa Cris à beira do limite e ele acaba por explodir de tensão e frustração.

Entretanto, Nelson encontra-se visivelmente abalado, devastado por voltar a estar num hospital a viver um momento de angústia semelhante ao do passado, enquanto um familiar luta novamente pela vida.

Relembre-se que a relação de Sara e Cris pode estar por um fio: