Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Em «Amor à Prova», Consumida pela dor e pela raiva, Sara (Joana de Verona) acelera no carro de Bruno, com a música no máximo enquanto as lágrimas lhe correm pelo rosto. Perdida nos próprios pensamentos, quase atropela Cris (José Condessa), que surge de repente no seu caminho. No último instante, Sara trava a fundo, evitando o pior por uma margem mínima.

Cris tenta falar com ela, mas Sara recusa-se a ouvi-lo. Revoltada, acusa-o de ser um cobarde e volta a arrancar a alta velocidade, dominada pela fúria. Ainda a limpar as lágrimas, Sara mal tem tempo de reagir quando vê Afonso desorientado no meio da estrada.

Momentos depois, Sara dá entrada na clínica inconsciente e com ferimentos na cabeça, deixando todos em choque. Desesperado, Cris implora aos médicos que façam tudo para a salvar.

Entretanto, David (Luís Garcia) tenta perceber o que realmente aconteceu e fica confuso ao descobrir que Afonso também esteve envolvido no acidente. Cris explica que foi ele quem o trouxe para a clínica, mas alerta que Afonso está completamente desorientado, tornando o mistério em torno do acidente ainda mais inquietante.

