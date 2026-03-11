Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 47min
Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

 

Em «Amor à Prova», Consumida pela dor e pela raiva, Sara (Joana de Verona) acelera no carro de Bruno, com a música no máximo enquanto as lágrimas lhe correm pelo rosto. Perdida nos próprios pensamentos, quase atropela Cris (José Condessa), que surge de repente no seu caminho. No último instante, Sara trava a fundo, evitando o pior por uma margem mínima.

Cris tenta falar com ela, mas Sara recusa-se a ouvi-lo. Revoltada, acusa-o de ser um cobarde e volta a arrancar a alta velocidade, dominada pela fúria. Ainda a limpar as lágrimas, Sara mal tem tempo de reagir quando vê Afonso desorientado no meio da estrada.

Momentos depois, Sara dá entrada na clínica inconsciente e com ferimentos na cabeça, deixando todos em choque. Desesperado, Cris implora aos médicos que façam tudo para a salvar.

Entretanto, David (Luís Garcia) tenta perceber o que realmente aconteceu e fica confuso ao descobrir que Afonso também esteve envolvido no acidente. Cris explica que foi ele quem o trouxe para a clínica, mas alerta que Afonso está completamente desorientado, tornando o mistério em torno do acidente ainda mais inquietante.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Alice e Cris estão mais próximos do que nunca: 

Amor à Prova

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Luz destroçada com fim do casamento: «Tenho à minha frente uma escuridão imensa»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Tomás chantageia Alice: «Se o Nico regredir, vais saber lidar com essa culpa?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Casamento arruinado? Cris vê Sara com vestido de noiva antes do casamento

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Simone recebe presente, mas o momento torna-se constrangedor

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: As tão aguardadas notícias sobre o estado de saúde de Nico

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
qua, 18 fev
1

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Terra Forte
Ontem
2

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Terra Forte
11 set 2025
3

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
seg, 9 mar
4

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
qua, 18 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Amor à Prova
Ontem

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Amor à Prova
Ontem

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Ontem

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Ontem

“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado

Terra Forte
Ontem

Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se

Ontem

«Não sei onde estás...»: Atriz famosa vive dor profunda e larga todas as emoções em carta pública

Ontem

«Já não vivemos nos tempos da censura»: José Raposo denuncia ameaça e deixa alerta

Ontem
Mais Fora do Ecrã