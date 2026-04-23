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Vem aí bombástico em «Terra Forte»: Sammy desmascara e humilha Maria de Fátima à frente de todos

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 44min
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) sai satisfeito do supermercado na sua nova fase de vida. Maria de Fátima (Rita Pereira), a chegar com Moreira, vai ter com Sammy a impor-lhe autoritária que volte já para casa com os filhos, dizendo que ele não pode simplesmente acabar com o casamento assim.

Maria de Fátima diz ao marido que sabe que às vezes não é uma pessoa fácil, mas isso não ser motivo para ele se querer separar dela. Sammy diz estar cansado de todas as mentiras dela, revelando saber que ela teve um caso com Manuel (António Capelo) e ameaçou de morte Adelaide (Lucinda Loureiro), sendo aquilo somente um pequeno trecho do grande rol de mentiras dela. Maria de Fátima estaca gelada ao ouvir aquilo.

Maria de Fátima chora arrasada, recordando as palavras do Pai de Santo de que ela vai continuar viva para sofrer pelo mal que fez. Bate em Moreira, que foge assustado. Rosa Maria pergunta à filha o que se passa com ela.

Maria de Fátima lastima-se a Rosa Maria (Custódia Gallego) que toda a gente lhe quer mal quando ela não fez nada a ninguém. Rosa Maria puxa a filha, insistindo que ela vá até sua casa para se acalmar. Delfina filma tudo com ar deliciado.

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