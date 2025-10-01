Vem aí em «A Fazenda»: A mãe de Zuri está viva e tem contas para ajustar

Em «A Fazenda», Laura (Leonor Seixas) apresenta-se a Zuri (Madalena Aragão) e diz-lhe que pode dar continuidade às aulas de Daniela (Soraia Tavares) e Zuri assente.

Laura explica a Gaspar (Nuno Lopes) que o seu marido trabalhava para Lukenia (Rita Cruz), e que tiveram de fugir deixando Zuri para trás para não a sujeitar a uma vida em fuga, mas decidiu agora voltar por ela estar em perigo.

Gaspar recrimina Laura pelo marido dela não ter denunciado Lukenia, e esta indica estar ao seu dispor para apanharem Lukenia e pede-lhe que mantenha segredo da sua identidade.