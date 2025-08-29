Vem aí em «A Fazenda»: Ary descobre que Júlia vai interromper a gravidez… e não reage bem

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) olha surpresa para Júlia (Kelly Bailey) a dizer-lhe que já decidiu que vai interromper a sua gravidez por achar que não tem condições para ter um bebé de Alex (Rodrigo Tomás). Júlia sorri comovida por Eva dizer que vai respeitar qualquer que seja a sua decisão. Ary (Isaac Alfaiate) bate à porta do quarto a dizer a Júlia terem de falar.

Ary avisa Júlia que descobriu que ela lhe mentiu sobre o resultado do teste, dizendo achar que ela o está a castigar por lhe ter escondido que tinha sido Duarte a fazer-lhe mal. Estaca em choque por Júlia lhe dizer que vai abortar.

Júlia escuda-se a Ary que não pode ter um filho agora com todos os problemas que assolam a família. Ary explode a acusar Júlia de estar a ser egoísta, avisando-a que em Angola ela não pode interromper a sua gravidez. Júlia expulsa-o do quarto e desaba a chorar abalada com aquela discussão.

Recorde o momento em que Ary descobriu que Júlia estava grávida: