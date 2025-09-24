A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:54
Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) atira o seu chapéu de cowboy para o lixo, muito pesaroso. Ary vê Eduardo (Diogo Amaral) a ser assaltado por dois homens e vai socorrê-lo, acabando por ser esfaqueado na barriga. Eduardo consegue recuperar o seu telefone.

Eduardo e Januário (Hoji Fortuna) carregam preocupados Ary para o posto médico.

Ana olha tensa para Nadir (Sharam Diniz) a dizer-lhe que decidiu antecipar a sua vinda para o posto médico, esperando que ela não se importe com isso. Eduardo e Januário entram com Ary, que sangra abundantemente da facada, acabando por desmaiar. Todos o olham em alarme.

