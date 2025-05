Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) lê emocionado a carta de despedida de Becas (Rita Loureiro), que lhe pede desculpa pela desilusão que lhe causou.

Becas escreve uma carta de despedida para Joel, pedindo-lhe desculpas por o ter desiludido tanto.

Gustavo (Nuno Pardal) disfarça a Miguel (Diogo Infante) e Lukenia (Rita Cruz) que não foi Becas quem atropelou Mafalda, argumentando que tudo aquilo foi uma história inventada por Zulmira (Helena Isabel) para afastar Joel de Becas. Olha fulo para Lukenia a insinuar que ele está a ajudar Becas por lhe dever dinheiro. Gustavo recebe chamada, dizendo tenso que Becas não está em casa.

Gustavo entra apressado para tentar impedir que Becas se dê como culpada do atropelamento de Mafalda, mas Becas ignora a dizer ao inspector Chaves que foi mesmo ela quem cometeu esse crime. Becas pergunta intrigada a Gustavo por que a está a defender de ter atropelado Mafalda (Inês Aguiar), olhando-o um pouco desconfiada por Gustavo somente dizer sentir-se moralmente responsável pelo que ela fez. Becas olha tensa para Leonor a perguntar-lhe por que anda a fugir dela. Leonor critica duramente Becas por ter atropelado Mafalda, com Becas a defender-se que perdeu a cabeça nesse dia. Leonor olha céptica para Becas a asseverar-lhe de que não foi no entanto ela a tentar matar Mafalda agora com a cobra. Becas diz que graças àquilo Joel se afastou dela. Leonor sai a dizer esperar mesmo que ela sofra muito. Becas fica arrasada.

Recorde-se que tudo isto acontece porque Zulmira ouviu a conversa de Becas e Mafalda: