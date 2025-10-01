A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Crime de Alba é descoberto

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:31
Vem aí em «A Fazenda»: Crime de Alba é descoberto - TVI
Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) olha sequioso para o dinheiro que Alba (São José Correia) lhe entrega, e assegura que não o vai gastar em droga. Alba diz ao filho que vai tratar de o tirar de Angola, dizendo ser Lukenia (Rita Cruz) quem os vai ajudar.

Lukenia recusa a Alba emprestar-lhe o seu jato para ela viajar para Lisboa, com Alba a ripostar que nesse caso conta a Talu (Evandro Gomes) que Zuri (Madalena Aragão) nunca esteve grávida. Lukenia muda de postura e acede ao pedido.

Alba olha gelada para Gaspar (Nuno Lopes) a acusá-la de ter sido ela quem atropelou Zuri, já tendo descoberto que foi ela quem alugou o carro que colidiu com a mota dela.

Gaspar acusa Alba de ter entregado a viatura que alugou com o para-choques amolgado, indo tratar de denunciá-la à polícia. Alba aflita anui ter estado com Lukenia, dizendo-lhe que pode confirmar isso com ela.

