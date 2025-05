Vem aí em «A Fazenda»: Cúmplices, Eva e Joel têm a conversa que faltava

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Joel (João Jesus) ter muita pena que Júlia (Kelly Bailey) não fique com Ary (Isaac Alfaiate), achando que ele podia dar-lhe a estabilidade emocional que ela precisava.

Eva anui a Joel que estava a falar a sério sobre querer seguir em frente com a sua vida. Olham-se com intensidade, mas Eva recebe nesse momento uma chamada de Miro (Pedro Hossi), ficando atónita com o que ele conta de Becas (Rita Loureiro).

Recorde-se que Joel é perdidamente apaixonado por Eva: